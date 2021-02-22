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العراق يسجل 3864 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3864 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 671801 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13295, فيما سجلت 2236 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 620745 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 37761 , منهم 348 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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