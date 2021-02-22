عارضة أزياء شهيرة تكشف تعرضها للإغراء وإقامتها علاقة سرية مع مخرج

تحدثت عارضة الأزياء الشهيرة كريستينا انجلهارت أنها تعرضت للإغراء من أحد المخرجين وهي ماتزال في سن المراهقة حيث كانت تبلغ من العمر 16 عاما.



وكشفت "انجلهارت" عن اسم المخرج ذلك الذي أغراها وهو يدعى وودي آلن وكانت قد قابلته في أحد مطاعم نيويورك وعقب خروجهم من المطعم أقامت معه علاقه سرية لمدة ثماني سنوات.



وكان "آلن" يخفي على الجمهور عمر عارضة الأزياء الحقيقي وأراد أن تكون علاقتهم سرا لفارق العمر بينمها حيث كان يبلغ من العمر 41 عاما وكان في ظل مجده وشهرته في ذلك الوقت.