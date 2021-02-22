"تحلية المياه" تستعرض مشاريعها أمام لجنة الطاقة المتجددة





استعرضت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، خطة مشاريع وإستخدام الطاقة الشمسية الحالية والمستقبلية، وإجمالي خفض الانبعاثات من مشاريع القطاع، وعن التوجه الكبير نحو هذه المشاريع في المرحلة المقبلة، كاشفةً عن بلوغ نسبة مشاركة المحتوى المحلي في مشاريع المؤسسة 46%.





جاء ذلك خلال لقاء جمع المؤسسة مع لجنة الطاقة المتجددة بغرفة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير من العام الجاري، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم، ورئيس اللجنة المهندس أنور العيتاني، وعدد من الأعضاء، للحديث عن التوجه الكبير نحو مشاريع الطاقة الشمسية وأهمية تلك المشاريع بما يواكب تطلعات الدولة في المرحلة القادمة.





واتفق الحضور على ضرورة إعداد عرض شامل لخطط المؤسسة يحتوي على بيانات التوطين ودعم المحتوى المحلي، بالتعاون مع لجنة الطاقة المتجددة لغرض تحفيز وتأهيل الشركات للدخول في مشاريع المؤسسة.





وتطرق الحضور حول المحطات الصغيرة المتمثلة في 7 مواقع للتحلية بتقنية التناضح العكسي، ومحطات طاقة شمسية بطاقة 45 MW، وايضاً نظام نقل مياه الجبيل/الرياض في مرحلته الثالثة، وإنشاء محطات طاقة شمسية بطاقة 2016 MW.