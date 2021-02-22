انفوجراف انفوجراف Advertisements 12 معلومة عن جلال فرغلي مستشار رئيس جامعة الأزهر لدعم الابتكار الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:27 م Advertisements 12 معلومة عن جلال فرغلي مستشار رئيس جامعة الأزهر لدعم الابتكار أخبار تهمك الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي منذ 43 دقيقة بشرى سارة في مران الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني منذ أقل من ساعتين 4 رسائل جديدة من "التعليم" بشأن الامتحانات.. اعرفها منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن منذ حوالي 7 ساعات تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز في مجموعات الكونفدرالية الإفريقية منذ ساعة و 13 دقيقة عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث منذ ساعتين و 22 دقيقة الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم منذ 13 دقيقة بيراميدز يعلق على نتيجة قرعة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية منذ ساعة و 27 دقيقة عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن منظومة القطن المصري منذ أقل من ساعتين رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك منذ حوالي 9 ساعات بي إن سبورتس تكشف عن معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا منذ ساعتين و 13 دقيقة مهاجم بيراميدز يرفع راية العصيان منذ حوالي 4 ساعات "الصحة": هذه الفئات ستحصل على لقاح كورونا مجانًا منذ حوالي 20 ساعة أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان منذ حوالي 23 ساعة عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث منذ أقل من ساعتين غيابات بالجملة.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا منذ ساعة و 15 دقيقة Advertisements