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الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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اقترب النادي الأهلي من استعادة خدمات 4 لاعبين من الغائبين عن صفوفه في الفترة الماضية بسبب الإصابات، وذلك بعد رحلة الفريق في تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، يوم غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث ينتظم الرباعي علي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد وناصر ماهر في تدريبات الفريق الأحمر بعد العودة من رحلة تنزانيا، عقب مواجهة سيمبا.

حيث يعود علي معلول لصفوف الفريق، بعد دخوله المرحلة الأخيرة من فترته التأهيله بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

كما يعود طاهر محمد طاهر لصفوف الفريق الذي تعافى من الإصابة بشد في العضلة الضامة وابتعد عن المشاركة في مباراتي المريخ السوداني وسيمبا التنزاني.

كما يستعيد الأهلي جهود ناصر ماهر والذي انتهى من برنامجه التأهيلي بعد التعافي من الإصابة بخلع في الكتف، بالإضافة إلى عودة كريم نيدفيد إلى التدريبات الجماعية بعد غياب طويل لمدة عامين، عقب تعافيه من الإصابة في غضروف الركبة.

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