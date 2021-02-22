تعرف على مجمع الأقصر الطبي الدولي الذي يخدم جميع أهالي إقليم جنوب الصعيد .. (إنفوجراف)





يخدم مجمع الأقصر الطبي الدولي جميع أهالي إقليم جنوب الصعيد "الأقصر"، ودخل مؤخرا ضمن المرحلة التانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وتوضح "الفجر"، الخدمات التي يقدمها المجمع والتكلفة الإنشائية له من خلال إنفوجراف.





- دخل مجمع الأقصر الطبي الدولي ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد



- يضم 3 مستشفيات و17 وحدة ومركز طبي



- مقرر الإنتهاء منه خلال الأشهر القليلة القادمة، لينضم للمرحلة الأول والتى انطلقت في 4 مستشفيات و42 وحدة ومركز طبي، بإجمالي 7 مستشفيات، و59 وحدة ومركز طبي بمحافظة الأقصر، بتكلفة بلغت 9.6 مليار جنيه



- بلغت تكلفة الإنشاءات والتجهيزات تبلغ 1.2 مليار جنيه





- يضم المجمع عدد من المبان التخصصية في أمراض (الكلى، الرمد، مبنى طب أسرة)



- 22 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية



- مبنى للطوارئ



- بنك دم إقليمي



- وحدة "زرع النخاع"



- سكن للأطباء والتمريض مجهزين على أعلى مستوى



- الربط المميكن بين كافة العيادات بالمجمع