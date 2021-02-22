رابطة النقاد الرياضيين تعلن الفائزين بجائزة التفوق الصحفي السنوية لعام ٢٠٢٠

أعلنت رابطة النقاد الرياضيين نتائج جائزة التفوق الصحفي السنوية، عن الأعمال التى تم نشرها خلال عام ٢٠٢٠، حيث تولى الاستاذ/ صبحي عبدالسلام نائب رئيس الرابطة الاشراف على الجائزة وضمت لجنة التحكيم عشرة من السادة النقاد الرياضيين الكبار وهم الأساتذة: جمال هليل وشوقي حامد ومحمد سيف وأنور عبد ربه وكمال عبدالخالق وسامي عبدالفتاح وعثمان سالم وجمال الزهيري وكمال عامر ومحمد الدمرداش.

وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة في فرع التحقيقات عن فوز الاساتذة :

١- مدحت رشدي من جريدة أخبار الحوادث بالمركز الأول عن تحقيق بعنوان أخبار الحوادث تقتحم الصحراء الغربية.

٢- جلال الشافعي من الأهرام العربي بجائزة المركز الثاني عن تحقيق الكرة المصرية في قبضة المجهول.

٣- محمد غبن من جريدة الدستور بجائزة المركز الثالث عن تحقيق الاعلام البديل

وفي فرع المقالات اسفرت النتائج عن فوز الاساتذة :

١- محمد فاروق هندي من الأهرام بجائزة المركز الأول عن مقال حفلات الكراهية.

٢- أحمد درويش من جريدة الدستور بجائزة المركز الثاني عن مقال المغفور له شيكابالا

٣- محمود شوقي بمجلة الإذاعة والتليفزيون بجائزة المركز الثالث عن مقال لا للتعصب وإشعال الفتنة.

وفي فرع الحوارات أسفرت النتائج عن فوز الأساتذة:

١- محمد شحاتة من الأهرام العربي بجائزة المركز الأول عن حوار أرسين فينجر يتحدث عن روعة مصر وسحر الأهرامات.

٢- إلهام عبدالفتاح من أخبار اليوم بجائزة المركز الثاني عن حوار السباحة الذهبية فريدة عثمان تتحدث من داخل الحجر الصحي.

٣- أحمد عبدالجواد من جريدة الكورة والملاعب بجائزة المركز الثالث عن حوار أميرة في مملكة الجميلات.

ويتقدم المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بخالص التهانى للسادة الزملاء الفائزين، حيث يحصل الفائزين بالمراكز الاول على مبلغ خمسة ألاف جنيه، فيما يحصل أصحاب المركز الثاني على مبلغ ثلاثة ألاف جنية وأصحاب المركز الثالث على مبلغ الفي جنيه.