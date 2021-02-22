Advertisements

محمود صبري يخوض سباق انتخابات نقابة الصحفيين على منصب العضوية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تقدم اليوم محمود صبري رئيس القسم الرياضي ومدير تحرير جريدة الأهرام بأوراق ترشحه، من أجل خوض سباق انتخابات نقابة الصحفيين على منصب العضوية فوق السن.

صرح محمود صبري رئيس القسم الرياضي ومدير تحرير جريدة الأهرام، أنه أقدم على هذه الخطوة  من أجل تقديم يد العون والمساعدة للزملاء ، و تجديد الدماء داخل مجلس  النقابة ، وأكد صبري أنه على يقين في نيل ثقة  الزملاء الصحفيين خلال غمار الإنتخابات المقبلة التي ستقام يوم ٥ من مارس المقبل.

أخبار تهمك

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

بي إن سبورتس تكشف عن معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن منظومة القطن المصري

منذ أقل من ساعتين

4 رسائل جديدة من "التعليم" بشأن الامتحانات.. اعرفها

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يعلق على نتيجة قرعة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية

منذ ساعة و نصف

رد فعل ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مهاجم بيراميدز يرفع راية العصيان

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ 17 دقيقة

استياء لجنة الكرة في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة في مران الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز في مجموعات الكونفدرالية الإفريقية

منذ ساعة و 17 دقيقة

غيابات بالجملة.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:21 م

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

06:00 م

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

05:01 م

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

06:30 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن منظومة القطن المصري

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»