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انخفاض حالات كورونا في الدوري الإنجليزي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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للأسبوع الثالث على التوالي، أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن حالتين جديدتين فقط للإصابة بفيروس كورونا في أحدث جولة من اختبارات الكشف عن كوفيد-19.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان إن 2633 من اللاعبين والأطقم الفنية خضعوا لاختبارات بين 15 و21 فبراير (شباط).

وشهدت الحالات الإيجابية تراجعا حادا في الدوري الممتاز، منذ أن بلغت ذروتها بتسجيل 36 حالة في بداية يناير (كانون الثاني) حين أعادت بريطانيا فرض اجراءات العزل العام.

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