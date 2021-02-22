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البحرين تبحث مع "ستاندرد تشارترد" الاستفادة من السندات الخضراء

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
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عقد الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة اجتماعاً بنظام الاتصال المرئي عن بعد مع السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوّة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، وبحضور عدد من المسئولين والمختصين من الجانبين.

وأشاد الدكتور ميرزا في الاجتماع بالاسهامات والدور البارز لبنك ستاندرد تشارترد في تنمية قطاع الصيرفة في مملكة البحرين ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة وقدم عرضاً مرئياً للحضور سلط من خلاله الضوء على أبرز الإنجازات والمستجدات التي تم تحقيقها في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة الى أبرز المبادرات والمشاريع التي تعتزم الهيئة على التركيز عليها خلال العام 2021 في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية التي اعتمدتها الحكومة الموقرة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

و ناقش الدكتور ميرزا إمكانيات طرح السندات الخضراء والاستفادة منا وتصميم حلول وحزم مالية لتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، منوهاً بأن المؤسسات المصرفية والبنوك لها دور محوري وتقع على عاتقها مسؤولية هامة في دعم الخطط التنموية والجهود المبذولة للنهوض بقطاع الطاقة المستدامة وتشجيع الاستثمارات فيه.

ومن جانبه أشاد عبدالله بوخوّة بالشوط الكبير الذي قطعته هيئة الطاقة المستدامة في تحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، واستعرض في النقاش الأهداف والرؤى التي وضعتها إدارة بنك ستاندرد تشارترد عالمياً لدعم جهود التنمية المستدامة على كافة الأصعدة وعلى وجه الخصوص على صعيد تمكين وتمويل قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة الى تفعيل مفاهيم الاستدامة في كافة المعاملات المصرفية والمشاريع والاستثمارات والحث عليها.

و أكد بوخوة التزام البنك بالتعاون مع هيئة الطاقة المستدامة لتحقيق المنفعة العامة للطرفين بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكل ما من شأنه الإسراع في التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة لمواكبة آخر المستجدات العالمية في هذا الخصوص من أجل مستقبل  مستدام.

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الكلمات المفتاحية

ستاندر تشارد السندات الخضراء الاقتصاد البحريني

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