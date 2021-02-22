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كلام نهائي.. مباراة تونجيت السنغالي والزمالك بدون جماهير
الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:36 م
رامي بشاي
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أعلن الغاني الكسندر اسانتي المنسق العام عن إقامة لقاء تونجيت السنغالي والزمالك بدون حضور جماهيري، والمقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاء ذلك استنادا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" والتي تشترط ضرورة حصول أي ناد يرغب في حضور جماهير على موافقة حكومية مكتوبة بالسماح بحضور الجمهور بنصف سعة ملعب المباراة بحد أقصى، وهو ما لا يتوافر مع النادي السنغالي.
وتقام المباراة في ملعب لاديور في تمام السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.
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