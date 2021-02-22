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سمية الخشاب في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة سميه الخشاب، صورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت سميه الخشاب في الصورة، بإطلالة ناعمه ونالت اعجاب الجماهير.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب بالغة من العمر 54 عاما، تعد إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور.

وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، وأكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض.
سمية الخشاب في أحدث جلسة تصوير
سمية الخشاب في أحدث جلسة تصوير

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سمية الخشاب

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