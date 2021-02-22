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مصطفى حجاج يكشف كواليس دويتوهاته الغنائية مع أصالة والبحراوي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حل الفنان مصطفى حجاج، ضيفا على برنامج عيشها بإنرجي المذاع على راديو إنرجي 92.1، ويقدمه وائل منصور ومنة عامر.


تذاع حلقات عيشها بإنرجي من السبت للأربعاء من 5 لـ 7 مساءا، وكشف مصطفى حجاج فى حلقة اليوم الاثنين، عن كواليس تحضير أغنيته الأخيرة "ألف مرة" التى تعاون فيها مع الملحن وليد سعد وخالد تاج الدين.


ووصف مصطفى حجاج، الأغنية بأنها عزيزة على قلبه، وكان ينوي طرحها بعد ألبومه المرتقب لكنه قرر طرحها مسبقا. فى الوقت الذى كشف فيه كل من وائل منصور ومنة عامر عن أن أغانيه هي الأكثر طلبا على راديو إنرجي.


وكشف مصطفى حجاج، لعيشها بإنرجي إنه كان يرغب فى العمل مع رضا البحراوي الذى يحب صوته كثيرا، فقرر تقديم أغنية أبويا قالي زمان معه، وهو محب كبير لكلماتها التى تحمل نصائح مهمة للشباب.


أثنى مصطفى حجاج، فى حواره عن أغنيته المشتركة مع الفنانة أصالة "لما تقوم ياعوم"، موضحا أنه كان يحلم اللقاء بأصالة وحضور حفلاتها فكان خبر مشاركتهما فى أغنية أمر مفرح ومفاجيء بالنسبة له.


وكشف حجاج، عن الشخصية التى اقترحت اسمه على أصالة بعدما كانت تنوى تقديم الأغنية بمفردها، وهو الموزع والمنتج هانى محروس وقوبل الاقتراح بالترحيب، قائلا:" كنت فرحان إني هغني مع ست عظيمة زي دي،أصالة دي عسل وإنسانة جميلة وحاجة فوق الخيال".


وأعلن مصطفى حجاج، أنه بصدد التحضير لدويتوهات قريبا رفض الإفصاح عن المشتركين معه فيها.


وعن تعاونه مع تامر حسني وشيبه ودياب فى أغنية بـ 100 وش، قال إن الأغنية فى البداية كانت مع تامر حسني فقط ثم تم تطويرها بمقاطع لباقي المغنيين، موضحا أنه لم يتخوف من المقارنة لأن كل منهم يقدم لون مختلف، قائلا:" الفكرة كانت حلوة".


قال مصطفى حجاج، إنه كان ينوي تقديم مهرجان من قبل، ولكن بعد ظهور حمو بيكا معه في فيديو انتشر لهما على السوشيال ميديا، تسبب ذلك فى "زعل بعض الجمهورر منه"، كاشفا أن المغنى بشكل عام أصبح فى حيرة من أمره حول ماهية الأغاني التي يقدمها خوفا من رد فعل الجمهور، رغم وجود العديد من أغانى المهرجانات الجيدة والناجحة التى لها جمهورها ومغنييها.


وتحدث مصطفى حجاج عن حياته فى ظروف جائحة كورونا، وقال إن قلة الأفراح نتيجة قرارات الغلق منحه الوقت لاكتساب عادات جديدة.


من بين العادات الجديدة التى قام بها مصطفى حجاج مؤخرا هي لعب الرياضة والمداومة على الجيم ما أدى لخسارة الكثير من وزنه، كما اعتاد القراءة والطبخ.


وتحدث مصطفى حجاج مع وائل منصور ومنة عامر عن بداياته الفنية، التى كانت بالغناء فى الأفراح ومقابلته للملحن محمود عبد المنعم الذى قدمه لهانى محروس لينطلق في مشواره الاحترافي.


وروى مصطفى حجاج قصة لقاءه بهاني محروس الذى استقبله فى مكتبه، وسمع منه أغنية "حبيبتى شرطة مايلة فراغ"، فتحمس له وتبناه فنيا ليقدمه معه فيما بعد أغاني أنا بتقطع من جوايا ثم مبحنلهاش ثم يا بتاع النعناع يا منعنع.


وعن التمثيل، قال مصطفى حجاج إنه لديه قدرات تمثيلية جيدة لكنه لا يرغب في تقديم أي عمل يقلل مما حققه فى مجال الغناء، وعرض عليه الكثير من الأدوار الشهيرة لكنه لم يشعر أنها تليق به.


وكشف مصطفى حجاج، عن أغنيته الجديدة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب وهي "كله شمال"، وهي أغنية "هايصة وهاوس" وتنتمي لنوع مزيكا جديد ومختلف، وتحمل مفاجأة رفض الكشف عنها، وسيتم طرحها يوم الجمعة المقبل.


وأعلن مصطفى حجاج، نيته للمشاركة فى تتر بأحد مسلسلات رمضان المقبل لكنه لم يستقر على اسم العمل حتى الآن لحرصه على تقديم أغنية واحدة فقط خلال الشهر.

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