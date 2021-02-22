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بتوجيه رئاسي.. إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية وصرف التعويضات للأطقم تقديرًا لجهودهم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حماية الأطقم الطبية أثناء آداء عملهم، حيث تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن صندوق مخاطر المهن الطبية وصرف التعويضات للأطقم الطبية، يهدف إلى منح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الإجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

وأشار إلى أنه بموجب القانون، يتم مراعاة استحقاق التعويض للأطقم الطبية وأسرهم بأثر رجعي منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أنه من المقرر منح أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية مزايا لا تقل عن المزايا التي يمنحها صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية وأسرهم، لافتًا إلى أنه جاري إعداد مقترح النظام الأساسي للصندوق بمعاونة ذوي الخبرة والمتخصصين واسترشادًا بالنظم المعمول بها في صندوق شهداء الحرب.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان وضعت الإجراءات التنفيذية لتفعيل الصندوق، حيث تم تخصيص مقر دائم للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووضع مقترح لمجلس إدارة الصندوق تمهيدًا لعرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء.

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