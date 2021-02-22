مصطفى بسيط: النجاح الذي حققه نجوم مسرح مصر مستحق



قال الفنان مصطفي بسيط، نجم فرقة مسرح مصر، إن النجاح الذي حققه نجوم مسرح مصر مستحق بما يمتلكونه من موهبة، بدليل الطلب المتزايد عليهم من المنتجين للعمل في الأفلام في الفترة الأخيرة، وإن نجاحهم لم يغيرهم.



وأضاف "بسيط" خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المجموعة الموجودة في مسرح مصر الآن، كان أغلبها يعرف بعضه منذ أيام الجامعة، حيث كنا نتقابل في مسارح الجامعات في مناسبات كثيرة، وعندما بدأ تكوين الفرقة، تجمعنا مع بعض في مجموعة واحدة، وبدأنا العمل تحت إشراف أشرف عبد الباقي.



وتابع: "المسرح المصري متوقف منذ سنوات طويلة، حتى من قبل ثورة 2011، ونجاح تجربة مسرح مصر، أعاد فرصة عودة المسرح المصري من جديد، وعاد الجمهور للمسرح مرة أخرى، وهو ما جعل الناس تتفاءل بإمكانية عودة الحياة للمسرح كما كان".



وأشار الفنان مصطفي بسيط إلى أن الفنان أشرف عبد الباقى لم يتغير وطريقة تعامله لم تتغير، لأنه مركز في عمله وتطويره طوال الوقت، وكلنا نبحث عن النجاح والاستمرار فيه، لأن التجربة كلها مبشرة، ولا نريد أن نتراجع عما وصلنا إليه.، لافتات الى أنة لم يتحقق هذا النجاح في السنوات الأخيرة في أي تجربة أخرى.



