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عوض تاج الدين: مصر تسعى لإنتاج لقاح كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة إن لدينا مؤسسات حاليا يتم تأهيلها لكي تتمكن من تصنيع اللقاحات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الدولة تسعى لتوطين صناعة اللقاحات.

ونوه مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة بأن كل دول العالم التي تمتلك تكنلوجيا عالية تسعى لإنتاج اللقاحات، ومصر تسعى لإنتاج لقاحات كورونا.

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