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عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تضاءلت فرص لحاق نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في اللحاق بمواجهة فريقه ضد سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.

وأصبحت فرص مشاركة أيمن أشرف في لقاء غدًا صعبة، لعدم اكتمال شفاء اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية بعد شكوى اللاعب من الإصابة عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية في قطر والتي حسم الأهلي خلالها الميدالية البرونزية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أنه بالرغم من مشاركة أيمن أشرف في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي والتقسيمة التي خاضها الفريق في الأيام الماضية إلا أنه مهددًا بالغياب عن المشاركة في لقاء سيمبا بسبب عدم إكتمال شفاءه بالشكل الكامل وفقًا للفحص الطبي الذي يخضع له اللاعب تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أحمد أبو عبلة.

وأبلغ أيمن أشرف، الجهاز الفني للفريق، أنه جاهزًا للمشاركة في تشكيل لقاء غدًا، إلا أن موسيماني يرفض المخاطرة والاعتماد على اللاعب لعدم تفاقم إصابته، ومن المقرر أن يحسم موسيماني موقف اللاعب بشكل نهائي خلال ساعات بعد جلسة يعقدها مع طبيب النادي الأهلي لتحديد موقف اللاعب النهائي.

ويشارك محمود وحيد في مركز الظهير الأيسر بدلا من أيمن أشرف حال استقرار موسيماني على عدم الدفع به في التشكيل الأساسي على أن يشارك ياسر إبراهيم بجانب بدر بانون في مركز المساك خاصة أن علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي يغيب عن المباريات بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

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