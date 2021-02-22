البورصات الأوروبية تتراجع بالختام بقيادة قطاع التكنولوجيا





تراجعت البورصات الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع التكنولوجيا، مع هبوط الأسهم العالمية.









وتراجعت أسهم التكنولوجيا بنحو 1.9 بالمائة لتكون الأسوأ أداءً في البورصات الأوروبية، بينما ارتفع قطاع السفر والترفيه بنسبة 4.3 بالمائة مع التفاؤل بشأن إنهاء إجراءات الإغلاق.





وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطة من أربع مراحل لإعادة فتح الاقتصاد في المملكة المتحدة.





لكن تأثرت الأسهم الأوروبية سلباً مع تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، وسط القلق من ارتفاع عوائد السندات الحكومية.





وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 413.06 نقطة، كما انخفض "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 6612.2 نقطة.





وهبط المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 13950.04 نقطة، وتراجع "كاك" الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 5767.4 نقطة.