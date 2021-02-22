Advertisements

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: الوضع النووي الإيراني "مقلق"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن الوضع النووي الإيراني "مقلق"، وفقا لما جاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين.

 

وجاء هذا التصريح خلال لقاء في بروكسل جمع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بزملائه من الاتحاد الأوروبي.

 

ويأتي هذا التصريح أيضا تزامنا مع تأكيد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن بلاده "يمكنها تطوير السلاح النووي لكنها لا تريد ذلك".

 

وقال خامنئي خلال اجتماع لخبراء القيادة بمشاركة رئيس البلاد، حسن روحاني، إن سقف تخصيب اليورانيوم في إيران ليس نسبة نقاء 20% وهو لن يبقى على هذا المستوى، مشددا: "قد نتخذ قرارا برفع التخصيب حتى درجة 60% وفقا لحاجات البلاد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزراء الخارجية ايران الاتحاد الاوروبي

أخبار تهمك

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

منذ 18 دقيقة

عاجل.. قذائف كاتيوشا تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن منظومة القطن المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. قرار غير متوقع من اتحاد الكرة المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 9 ساعات

عارضة أزياء شهيرة تكشف تعرضها للإغراء وإقامتها علاقة سرية مع مخرج

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

منذ حوالي 4 ساعات

ثلاثي ريال مدريد يقتربون من العودة

منذ أقل من ساعتين

صلاح والشناوي على رأس قائمة أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 19 دقيقة

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يشعران بالقلق بشأن تخصيب اليورانيوم الايراني

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو بكامل طاقتها

طهران: لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

الاتحاد الأوروبي يكافح لإنقاذ الاتفاق النووي بعد تحركات إيران الجديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

08:02 م

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

04:21 م

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»