غنوة محمود لـ "الفجر الفني": سعيدة بنجاح أولى تجاربي بالغناء والحب يعطيني دافعًا للنجاح







أعربت الممثلة اللبنانية غنوة محمود عن سعادتها الغامرة، بنجاح أولى تجاربها الغنائية، مع شقيقها سعيد من خلال دويتو غنائي بعنوان "اللي خلف ما مات".



وقالت في تصريح خاص للفجر الفني "نجاح العمل فاق توقعاتي، وفوجئت بردود فعل ايجابية من الجمهور الذي أعرب عن تأثره بالعمل".



وتحدثت عن الحب في حياتها قائلة "الحب هو شئ مهم وكبير جدا، بين الأهل والأصدقاء والعائلة، والحبيب وكل الناس، وعندما تعطيهم الحب يعود لك حتما فيما بعد".



"ولذلك أحرص على معايدة، كل من أحبهم في عيد الحب، من أصدقائي وأهلي، وخاصة العائلة والتي من الصعب عادة التعبير عن محبتنا لهم".



"والحب هو أهم شئ للمرأة، ومنه تستطيع تحقيق النجاح، ولا أقصد هنا الحب بمعناه التقليدي التلقائي، بمعنى أن تحب رجل، لا، ولكن أقصد أن تحظى بمحبة بين الناس، لأن المرأة إذا ولدت بداخلها شعلة الحب والمشاعر ستعطيها دفعة لتحقيق كل النجاحات في الفن".