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القوى العاملة: البدء في تسليم وثائق التأمين التكافلي للصيادين في مختلف المحافظات (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عزت عمران، وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، إن الوزارة وجهت الكثير من المبادرات التي استهدف الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة غير المنتظمة بدعم وتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عمران" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن الوزارة قامت بصرف خمس دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بقيمة 500 جنيه وسيتم تقديم الدفعة السادسة قريبًا.

وأشار إلى أن محمد سعفان وزير القوى العاملة قام بزيارة 5 محافظات للاستماع إلى مشاكل الصيادين، موضحًا أنه تم إصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث المؤقتة خلال العمل أو الوفاة للصيادين ضمن مبادرة حياة كريمة، كما أنه سيتم تسليم وثائق التأمين لهم في كل المحافظات.

وكان اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار متابعة عدد من الملفات التي تندرج تحت أولويات عمل الوزارة في المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من الموضوعات والملفات التي تقوم بها الوزارة حاليا، والتي من أبرزها دعم الأطفال في مؤسسات الرعاية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرة في ضوء ذلك إلى أنه تم استيفاء بيانات 1355 شخصا تبدأ أعمارهم من سن 18 عاما فأكثر، منهم 905 أولاد، و455 بنتا، لافتة إلى أنه يتم الترتيب والتنسيق حاليا مع وزارة الإسكان؛ لتوفير سكن دائم لهم، حيث من المتوقع أن يتطلب هذا الأمر توفير 340 وحدة سكنية، بحيث تستوعب الوحدة 4 أفراد، مشيرة إلى أن إجمالي التكلفة المتوقعة لهذه الوحدات ما يقرب من 68 مليون جنيه.

وبناء على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن هذا المشروع ليكون له الأولوية في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار أن يكون لهم برنامج إسكان خاص بهم، حيث يمكن أن يتاح وحدات سكنية بالإيجار وتنتهي بتملكها، بحيث يتم توفير السكن الآمن لهم، حتى بعد تكوين كل منهم لأسرته الخاصة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي الحصر الشامل، ووضع آليات تنفيذ هذا البرنامج، كما أطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء على ما تم إحرازه بشأن لجنة العمالة غير المنتظمة، لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للعمالة غير المنتظمة؛ بدءا بتحديث قاعدة بيانات العمال الذين تقاضوا المنحة الرئاسية ويبلغ عددهم 2،1 مليون عامل

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