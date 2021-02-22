Advertisements

أول تعليق لـ وزير العدل بعد إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال المستشار عمر مراون، وزير العدل إنه في مرحلة التعافي من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد".

يشار إلى أن المستشار عمر مروان عزل نفسه فى منزله بعد إصابته بفيروس كورونا منذ 10 ايام، وتلقى بروتوكول العلاج الطبى لمدة 14 يوما.
ووفقا لمصادر إعلامية، أصيب المستشار عمر مروان بفيروس كورونا فور عودته من المملكة العربية السعودية منذ نحو 10 ايام، وعقب استئنافه العمل بديوان عام الوزارة تبين أنه أصيب بفيروس كورونا وتبين إيجابية المسحة التى أجراها، فقرر عزل نفسه فى المنزل وتلقى بروتوكول العلاج.
وتسببت إصابة وزير العدل بفيروس كورونا فى تقديم اعتذار لمجلس النواب، عن حضور جلسة يوم الثلاثاء الماضى لظروف طارئة، والتى كان مقررا أن يلقى فيها الوزير بيان أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

أخبار تهمك

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن منظومة القطن المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 9 ساعات

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

منذ 18 دقيقة

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ ساعة الا ربع

ثلاثي ريال مدريد يقتربون من العودة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 4 ساعات

عارضة أزياء شهيرة تكشف تعرضها للإغراء وإقامتها علاقة سرية مع مخرج

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. قرار غير متوقع من اتحاد الكرة المصري

منذ أقل من ساعة

صلاح والشناوي على رأس قائمة أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. قذائف كاتيوشا تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

منذ ساعتين

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

08:02 م

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

04:21 م

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»