أحمد موسى: ضريبة التصرفات العقارية كبيرة وأطالب بإعادة النظر فيها.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى إن ضريبة التصرفات العقارية قيمتها 2.5% وهي كبيرة ومبلغ كبير وأتمنى أن يتم إعادة النظر فيه مشيرا إلى أن بند ضريبة التصرفات موجود في قانون الضرائب ولا علاقة له بالشهر العقاري وحصيلة بند ضريبة التصرفات العقارية من نصيب وزارة المالية.



وشرح موسى خلال تقديم برنامح "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بيان وزير العدل اليوم الذي تحدث عن تعديل قانون الشهر العقاري.

واضاف موسى أن تعديل القانون يسعى لتبسيط الإجراءات ولا يوجد إلزام للمواطن حسب البيان للتسجيل طالما يستقر في منزله ولا يحتاج توصيل كهرباء أو مياه أو غاز.



