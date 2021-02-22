Advertisements

3 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بمحاولة تفجير مسجد نصر الإسلام بشبرا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة 3 أبريل المقبل لنظر اولي جلسات محاكمة المتهمين بزرع عبوات ناسفة في مسجد نصر الاسلام بميدان فيكتوريا بشبرا مصر، علي ان تعقد الجلسات أمام الدائرة الثانية جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن انضموا لجماعة الإخوان، التي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وأضافت التحقيقات شروعهم في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص بأن أمد المتهم الثاني أولهما بعبوات مفرقعة لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها تحقيقا لأغراض جماعتهم ونفاذا لذلك نقلها المتهم الأول لاستعمالها في ارتكاب إحدى العمليات العدائية، إلا أن العبوة انفجرت لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وخاب أثر جريمتهما، وأحدث انفجارها موت المجني عليه عبدالله سامح سيد، وشرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحدث انفجارها ضررة بتلك الأموال بأن شرعا في استعمال العبوة وأحدث انفجارها تلفيات بأموال المجني عليها نبيلة عبد الحي عبد العزيز الهلالي.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين من الثالث وحتى الأخير بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء وقيام المتهمين من الأول وحتى الرابع: بحيازة مواد مفرقعة - عبوات تحوي مادتي كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات - قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وقيام المتهمين الرابع والخامس بمعاونة المتهم الثالث والفرار من وجه القضاء حال علمهم بارتكابه الجناية بأن مكناه من الهرب، وأخفى المتهم الرابع العبوات المفرقعة حيازته.

أخبار تهمك

ثلاثي ريال مدريد يقتربون من العودة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار غير متوقع من اتحاد الكرة المصري

منذ أقل من ساعة

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. قذائف كاتيوشا تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ يوم

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ 37 دقيقة

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعة

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

منذ ثلث ساعة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 10 ساعات

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ 41 دقيقة

عارضة أزياء شهيرة تكشف تعرضها للإغراء وإقامتها علاقة سرية مع مخرج

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يعلن قائمة الفريق لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

08:31 م

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

08:02 م

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»