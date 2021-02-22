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مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على إصابة المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة يفيروس كورونا.

وقال "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، قائلًا: "هناك بعض الشخصيات العامة أصيبت بفيروس كورونا، رغم تطبيقهم جميع الاجراءات الاحترازية، وهذا الامر متوقع، وإن شاء اللهم يكونوا بخير ويقوموا بالسلامة"

وكشف عن آخر التطورات الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلًا: "حالة الإبراشي تحسنت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، وبإذن الله يتماثل للشفاء تمامًا،...حدثت له بعد التداعيات في الجهاز التنفسي، ولكن حالته بتتحسن،وإن شاء الله يعود لنا بكل خير".

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