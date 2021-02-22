أستاذ إعلام يحذر من عدم الإجابة على تساؤلات الأطفال(فيديو)



قال الدكتور محمود اسماعيل، أستاذ الإعلام وثقافة الأطفال بجامعة عين شمس، إن عندما يصل لـ 3 سنوات يبدأ السؤال عن كل شيء، وبعض الاطفال لا يجدوا إجابة على تساءلتهم، فيعتقدوا اعتقادات خاطئة، وهذا يتركهم فريسة للحصول على معلومات خاطئة من الانترنت أو الاصدقاء.



وتابع "اسماعيل"، خلال حواره عبر زوم، مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، مساء الأحد، أن الطفل إذا كان عدونيًا أو انعزاليًا لساعات طويلة، فهذا يدق ناقوس خطر بأن الطفل قد يعاني من الانطوائية، وعلينا أن نستشير طبيب قبل أن يصبح الطفل منطوي في مرحلة المراهقة والشباب بصورة كبيرة.



وأشار إلى أن الذهاب بالأطفال إلى الأطباء النفسيين ليس عيبًا، لافتَا إلى أن الاطباء النفسيين قادرين على استيعاب الأطفال وهم في سن صغير، وهذا الامر يتقبله الطفل بدون أي مشاكل على الإطلاق، بينما قد يرفضه ولي الامر.

