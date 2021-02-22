مستشار الرئيس: تجاوزنا قمة الموجة الثانية والأعداد في انخفاض



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة إن الدولة تتخذ كل الإجراءات الوقائية في كل المؤسسات التعليمية لمواجهة كورونا.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: " نسعى لضمان السلامة الكاملة والشاملة لأولادنا الطلاب".



ونوه بأن الرئيس السيسي أكد على أمان وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن الهدف من التعليم هو تكوين شكل حضاري وثقافي وتحقيق الاستفادة القصوى.



وحول اخر ستجدات فيروس كورونا قال إن "التحور موجود في كل الفيروسات وليس بجديد"، موضحا: " تجاوزنا قمة الموجة الثانية والأعداد في انخفاض".



وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة إلى أن الإجراءات التي اتخذنها الدولة ساعدت في تجاوز قمة الموجة الثانية، متابعا: " نتخذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لأى موجة جديدة".



وشدد على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مؤكدا أن اللقاحات حتى الأن قادرة على مواجهة فيروس كورونا.

