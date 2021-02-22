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دينا أبو السعود: استخدام كريمات تفتيح البشرة مجهولة المصدر يصيب بالسرطان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن استخدام كريمات تفتيح البشرة، مجهولة المصدر بشكل مستمر يُساهم في الشيخوخة المبكّرة للجلد، كما أنة ممكن مع الاستخدم يصيب بالسرطان نتيجة التعرض لاشعة الشمس، مشيرا إلى أنة عند وضع كريم التفتيح والخروج للشّمس يزيد خطر الإصابة بالتهابات الجلد وترقيق طبقته، وحب الشباب، وضعف التئام الجروح نتيجةً للمواد المنشّطة التي تحتويها هذه المنتجات.

وأضافت " أبو السعود"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن استخدام هذه المستحضرات المجهولة المصدر لفترةٍ طويلةٍ من الزمن قد يؤدي إلى احتمالية حدوث تغيّر في لون الجلد نتيجةً لوجود مادّة الهيدروكينون، مساهمة عوامل التبييض المختلفة ومنها المواد الطبيعيّة في تهيّج الجلد وإثارة الحساسيّة.

وتابعت: "تحتوي كريمات التفتيح على مادّةٍ محددة تقلل سرعة إنتاج الميلانين في طبقات الجلد الخارجية، ويعبر الميلانين عن الصبغة البنية المُنتجة من قِبل الخلايا الصبغية في الجلد، وعلى الرغم من أن الميلانين هو وسيلة طبيعية لحماية الجسم من الآثار الضارة للأشعّة فوق البنفسجية، إلّا أن الحماية المبالغة قد تُسبب عدم توحد في لون البشرة بالإضافة لاضطراباتٍ أخرى في الجلد.

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