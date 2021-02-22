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فيليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن هانز فيليك مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني قائمة فريقه الرسمية لمواجهة نظيره لاتسيو الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره لاتسيو غدا الثلاثاء 23 فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ويغيب عن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة لاتسيو غدا في بطولة دوري أبطال أوروبا 7 لاعبين دفعة واحده بسبب الإصابة وهم "دوغلاس كوستا وكورينتين توليسو وبنيامين بافارد وتوماس مولر ونيانزو كواسي وسيرج غنابري وألكسندر نوبل".

 

وجاءت قائمة بايرن ميونخ الرسمية لمباراة لاتسيو كالآتي:

 

مانويل نوير، هوفمان، نيكلاس زوليه، جوشوا كيميش، خافي مارتينيز، روبرت ليفاندوفسكي، ليروي ساني، تشوبو موتينغ، جيروم بواتينغ، ليون غوريتسكا، ألفونسو ديفيز، بونا سار، لوكاس هيرنانديز، مارك روكا، ديفيد ألابا، كينغسلي كومان، جمال موسيالا.

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