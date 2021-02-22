الخزانة الأمريكية تحذر من مخاطر عملة البيتكوين









حذرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية من المخاطر التي تشكلها عملة البيتكوين، مشيرةً إلى أنها أداة للمضاربة وغير فعالة في المعاملات.





وقفزت البيتكوين لمستوى قياسي جديد أعلى 58 ألف دولار بالأمس، لكنه تراجعت اليوم بوتيرة قوية لتتداول حول 53 ألف دولار.





ورغم المكاسب الأخيرة والاهتمام المتزايد للبيتكوين من قبل شركات كبرى، قالت "يلين" في حدث نظمته صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الإثنين إنه لا تزال هناك أسئلة مهمة حول الشرعية والاستقرار.





وأضافت "يلين": "لا أعتقد أن البيتكوين تستخدم على نطاق واسع كآلية معاملات، وبالنسبة للحد الذي يتم استخدامها، أخشى أنه غالبًا ما يكون من أجل التمويل غير المشروع".





وتابعت وزيرة الخزانة الأمريكية: "إنها طريقة غير فعالة للغاية لإجراء المعاملات، وكمية الطاقة المستهلكة في معالجة تلك المعاملات كبيرة للغاية".





ويتطلب تعدين البيتكوين من المستخدمين حل المعادلات الرياضية المعقدة باستخدام جهاز كمبيوتر عالي القدرة.





وأشارت "يلين": "البيتكوين أصل يعتمد على المضاربة بدرجة كبيرة، وأنت تعلم أن الناس يجب أن يدركوا أنها يمكن أن تكون متقلبة للغاية وأنا قلقة بشأن الخسائر المحتملة التي يمكن أن يتكبدها المستثمرون".





وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية إن يجب دراسة إمكانية إصدار عملة رقمية من الدولار الأمريكي، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مدفوعات أسرع وأكثر أمانًا وأرخص.