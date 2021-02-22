Advertisements

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
تواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر، مع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية، للتأكيد على أنه تحت الأنظار قبل المعسكر المقبل

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر كل من منتخبي جزر القمر وكينيا، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها فى عام 2021.

وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن أوباما ضمن اهتمامات حسام البدرى قبل المعسكر المقبل، ولكن بشرط الحفاظ على مستواه والاهتمام بالنواحى الدفاعية حال فقد الكرة.

وأكد المصدر، أن أوباما وعد الجهاز الفنى بتطوير مستواه خلال المباريات المقبلة، من أجل الانضمام إلى المعسكر المقبل.

كما استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على ضم الثنائي مصطفي محمد المحترف بصفوف فريق جالاطه سراي التركي ورمضان صبحي لاعب بيراميدز لمباراتي كينيا وجزر القمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الزمالك البدري أوباما

أخبار تهمك

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار غير متوقع من اتحاد الكرة المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ يوم

عاجل.. قذائف كاتيوشا تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ريال مدريد يعلن قائمة الفريق لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

منذ ثلث ساعة

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ 40 دقيقة

عارضة أزياء شهيرة تكشف تعرضها للإغراء وإقامتها علاقة سرية مع مخرج

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 4 ساعات

ثلاثي ريال مدريد يقتربون من العودة

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

25 لاعبًا في قائمة المنتخب خلال معسكر نوفمبر

الغندور مهاجماً البدري: ستشعل الفنتة بين جماهير الأهلي والزمالك

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

بالأسماء.. البدري يستقر على 7 أهلاوية لمواجهتي كينيا وجزر القمر

نجم بيراميدز يدخل حسابات البدري لمواجهة كينيا وجزر القمر

كواليس المران الأول للمنتخب استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

08:02 م

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

08:31 م

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»