البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

تواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر، مع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية، للتأكيد على أنه تحت الأنظار قبل المعسكر المقبل





ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر كل من منتخبي جزر القمر وكينيا، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها فى عام 2021.





وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن أوباما ضمن اهتمامات حسام البدرى قبل المعسكر المقبل، ولكن بشرط الحفاظ على مستواه والاهتمام بالنواحى الدفاعية حال فقد الكرة.





وأكد المصدر، أن أوباما وعد الجهاز الفنى بتطوير مستواه خلال المباريات المقبلة، من أجل الانضمام إلى المعسكر المقبل.





كما استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على ضم الثنائي مصطفي محمد المحترف بصفوف فريق جالاطه سراي التركي ورمضان صبحي لاعب بيراميدز لمباراتي كينيا وجزر القمر.



