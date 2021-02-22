وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول مشكلات تربية النحل بالمحافظة





أفتتح الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ندوة تثقيفية حول مشكلات تربية النحل بمحافظة الفيوم وكيفية معالجتها وأهمية ترخيص المناحل وفوائدها للنحالر يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية ومديرية الزراعة بالفيوم التي عقدت اليوم بقاعة الإرشاد الزراعى بالمديرية



وذلك بحضور الدكتورة رشا عادل باحث بمعهد وقاية النبات، والدكتورة رشا سيد عبد الحميد، رئيس وحدة بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية بالفيوم

شارك في الندوة عدد كبير من النحالين والمهندسين الزراعيين والمهتمين بتربية النحل والمهندسين المختصين من مختلف مراكز المحافظة، جاء ذلك فى إطار زيادة التوعية بأهمية الإنتاج الزراعى ودعما لأنشطة تربية نحل العسل لما تتمتع به محافظة ألفيوم من توافر سلالات ذات إنتاجية عالية من العسل ولإتاحة فرصة تصدير طرود خارج المحافظة والجمهورية.



وتناولت الندوة الموضوعات التالية التحسين الوراثي والانتخاب الجيد لملكات نحل العسل، وانشاء قاعدة بيانات للعاملين في مجال تربية النحل، وحماية طوائف النحل من التسمم بالمبيدات، والاهتمام بزراعة المحاصيل الرحيقية بالشوارع والميادين والأهمية الاقتصادية لمنتجات النحل، وأهم المشكلات التي تواجه النحالين بالمحافظة.

