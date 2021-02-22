Advertisements

وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول مشكلات تربية النحل بالمحافظة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements


أفتتح الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ندوة تثقيفية حول مشكلات تربية النحل بمحافظة الفيوم وكيفية معالجتها وأهمية ترخيص المناحل وفوائدها للنحالر يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية ومديرية الزراعة بالفيوم التي عقدت اليوم بقاعة الإرشاد الزراعى بالمديرية

وذلك بحضور الدكتورة رشا عادل باحث بمعهد وقاية النبات، والدكتورة رشا سيد عبد الحميد، رئيس وحدة بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية بالفيوم
شارك في الندوة عدد كبير من النحالين والمهندسين الزراعيين والمهتمين بتربية النحل والمهندسين المختصين من مختلف مراكز المحافظة، جاء ذلك فى إطار زيادة التوعية بأهمية الإنتاج الزراعى ودعما لأنشطة تربية نحل العسل لما تتمتع به محافظة ألفيوم من توافر سلالات ذات إنتاجية عالية من العسل ولإتاحة فرصة تصدير طرود خارج المحافظة والجمهورية.

وتناولت الندوة الموضوعات التالية التحسين الوراثي والانتخاب الجيد لملكات نحل العسل، وانشاء قاعدة بيانات للعاملين في مجال تربية النحل، وحماية طوائف النحل من التسمم بالمبيدات، والاهتمام بزراعة المحاصيل الرحيقية بالشوارع والميادين والأهمية الاقتصادية لمنتجات النحل، وأهم المشكلات التي تواجه النحالين بالمحافظة.
وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول مشكلات تربية النحل بالمحافظة
وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول مشكلات تربية النحل بالمحافظة
وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول مشكلات تربية النحل بالمحافظة
وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول مشكلات تربية النحل بالمحافظة
وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول مشكلات تربية النحل بالمحافظة
وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول مشكلات تربية النحل بالمحافظة
وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول مشكلات تربية النحل بالمحافظة
وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول مشكلات تربية النحل بالمحافظة
وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول مشكلات تربية النحل بالمحافظة
وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول مشكلات تربية النحل بالمحافظة

أخبار تهمك

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ 35 دقيقة

عاجل.. قرار غير متوقع من اتحاد الكرة المصري

منذ أقل من ساعة

ثلاثي ريال مدريد يقتربون من العودة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يعلن قائمة الفريق لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ 39 دقيقة

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

منذ ثلث ساعة

عارضة أزياء شهيرة تكشف تعرضها للإغراء وإقامتها علاقة سرية مع مخرج

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قذائف كاتيوشا تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

منذ ساعتين

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ يوم

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

08:02 م

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

08:31 م

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»