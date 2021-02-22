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بايدن يطمئن الأمريكيين: اللقاحات آمنة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لجميع المواطنين الأمريكيين أن "اللقحات آمنة"، وأنها الطريقة الوحيدة للتغلب على جائحة فيروس كورونا.

 

وقال بايدن في تغريدة عبر تويتر: "إذا هناك رسالة واحدة أرغب في إيصالها إلى كل شخص في هذا البلد، فهي أن اللقاحات آمنة".

 

وتوجه إلى كل أمريكي قائلا: "من أجل نفسك وأسرتك ومجتمعك وبلدنا، احصل على اللقاح عندما يحين دورك وعندما يكون متاحا لك. هكذا سنتغلب على هذا الوباء".

 

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا، وسجلت حتى الآن نصف مليون حالة وفاة.

 

ومثلت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة وحدها بسبب الوباء خمس إجمالي الوفيات في العالم أجمع.

 

كذلك سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء، وبلغ حسب آخر الأرقام والإحصاءات نحو 111.5 مليون إصابة.

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