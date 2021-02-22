ريال مدريد يعلن قائمة الفريق لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

استقر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق المسافرة إلى إيطاليا لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء في ذهاب الدوالمدافع ور ثمن النهائي على ملعب جيويس.









ويغيب عن ريال مدريد العديد من عناصره الأساسية، وفي مقدمتهم المدافع والقائد سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو دا سيلفا، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، بالإضافة إلى الثنائي إيدين هازارد، وكريم بنزيما.





وجاءت قائمة الريال كالتالي:





حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوب





الدفاع: فاران، ناتشو، ميندي، شوست، ميجيل





الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو





الهجوم: أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، هوجو دورو



