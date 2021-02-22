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الأرصاد تكشف مفاجأة عن موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، تفاصيل موجة عدم الاستقرار التي تعرض لها البلاد، موضحة أن الموجة الحالية تختلف عن الموجة السابقة من عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد، حيث لن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن درجة الحرارة ستصل على القاهرة غدا إلى 17 درجة، منوهة بأن كمية الأمطار التي ستتساقط على المحافظات خلال هذه الموجة ستكون أكبر من الموجة السابقة.
وأوضحت أن كافة محافظات الدلتا ستشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة غدا، منوهة بأن الأمطار المتساقطة على شمال ووسط سيناء قد تصل لحد السيول بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية.

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