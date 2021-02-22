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رئيس الوزراء للمحافظين: ممنوع تحويل الجراجات لمخازن أو أنشطة تجارية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
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:ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم الاثنين، بتقنية الفيديوكونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.




وأكد مدبولي على المحافظين بضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات و"البدرومات" وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، قائلًا: "ممنوع منعًا باتًا أي تحويل من هذا النوع.. ده أمن قومي.. ولن نسمح بذلك، خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التي تترتب على ذلك".

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