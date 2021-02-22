Advertisements

بالفيديو: أحمد الشناوي يتألق في مران بيراميدز بتصديات "خرافية"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
Advertisements


لفت أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الأنظار إليه في مران الفريق السماوي والذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة.

واستئأنف بيراميدز تدريبات اليوم الاثنين عقب الفوز الذي حققه الفريق أمس على نظيره راسينج كلوب الإيفواري بهدفين دون رد في إياب الدور 32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية  الإفريقية.

وخلال مران اليوم قام الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز بإجراء تقسمية بين اللاعبين الذين لم يشاركون في مباراة الأمس والتي جاءت قوية وشهدت تألق للشناوي الذي تصدى لأكثر من كرة بطريقة رائعة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة مضيفه الجونة يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

https://youtu.be/eNWuEFjNqJM

أخبار تهمك

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. قرار غير متوقع من اتحاد الكرة المصري

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ يوم

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات عند كل عملية شحن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كاف يعلن قراره النهائي بشأن تأجيل مباراة الزمالك وتونجيث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عارضة أزياء شهيرة تكشف تعرضها للإغراء وإقامتها علاقة سرية مع مخرج

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ 38 دقيقة

ريال مدريد يعلن قائمة الفريق لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

منذ 19 دقيقة

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

منذ 19 دقيقة

ثلاثي ريال مدريد يقتربون من العودة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قذائف كاتيوشا تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

منذ ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

08:02 م

البدري يستقر على ضم نجم الزمالك لمنتخب مصر

08:31 م

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»