بالفيديو: أحمد الشناوي يتألق في مران بيراميدز بتصديات "خرافية"









لفت أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الأنظار إليه في مران الفريق السماوي والذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة.





واستئأنف بيراميدز تدريبات اليوم الاثنين عقب الفوز الذي حققه الفريق أمس على نظيره راسينج كلوب الإيفواري بهدفين دون رد في إياب الدور 32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وخلال مران اليوم قام الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز بإجراء تقسمية بين اللاعبين الذين لم يشاركون في مباراة الأمس والتي جاءت قوية وشهدت تألق للشناوي الذي تصدى لأكثر من كرة بطريقة رائعة.





ويستعد بيراميدز لمواجهة مضيفه الجونة يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



