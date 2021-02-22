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تعرف على تفاصيل استعدادات الزمالك لمواجهة تونجيت بدوري الأبطال

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة تونجيت السنغالي، مساء غدًا، الثلاثاء، في المباراة التي ستجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفضل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن يكون المران الذي يخوضه اليوم بالسنغال خفيفا وان يتم انهاؤه مبكرا حرصا علي اللاعبين من الارهاق في ظل ارتفاع حرارة الجو هناك وذلك استعدادا لمواجهة فريق تونجيت السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا غدًا الثلاثاء.

واستغرق المران  الذي خاضه الفريق حوالي ٤٥ دقيقة للتعود على ارضية الملعب.

وركز باتشيكو على بعض الجوانب الفنية والخططية في تدريب الفريق اليوم استعدادا لخوض مباراة تونجيت السنغالي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب لاديور في تمام السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.


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