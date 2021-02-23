بعد فوزه بأفضل جائزة إفريقية في العلوم والتكنولوجيا.. من هو الدكتور صلاح عبية؟

فى كل يوم، تثبت مصر أنها مهد العلم، وأرض العلماء، إذ تقدم الكثير من أبنائها، ممن نبغوا فى مختلف العلوم والمجالات.





وخلال الفترة الأخيرة، منحت الدولة المصرية اهتماما كبيرا للعلم، وللبحث العلمى، بما يساهم فى تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم، وهو ما نتج عنه تطور البحث العلمى، ونبوغ عدد من المصريين فى المجالات المختلفة، بجانب من سبقوهم من علماء مصر، الذين يعدوا سفراء لها فى مختلف دول العالم.





وفاز الدكتور صلاح عُبيّة، المدير والمؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكية، والرئيس الأكاديمى السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بجائزة "كوامى ناكروما" للتميز فى مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى إفريقيا.





وهنأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور صلاح عبية، بعد فوزه بالجائزة، التى تعتبر أفضل جائزة إفريقية فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار.





وأعرب وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن سعادته بفوز عُبيّة بالجائزة، مؤكدا حرص مصر على تقدير العلم والعلماء، ووضع البحث العلمى على قائمة أولوياتها، وما تشهده هذه الفترة من طفرة علمية وبحثية حقيقية، نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير البحث العلمى ودعمه بقوة.





فيما يلى من سطور، تستعرض " الفجر " أبرز المعلومات عن الدكتور صلاح عُبيّة، الفائز بجائزة "كوامى ناكروما" للتميز فى مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى إفريقيا:





يحظى الدكتور صلاح عُبيّة بمسيرة علمية ومهنية حافلة بالإنجازات.





- حصل عُبيّة على الدكتوراه فى هندسة الاتصالات الكهربية.





- فى عام 2016، حصل عُبيّة على الدكتوراه الفخرية من جامعة سيتى بلندن 2016.





- حصل عُبيّة على العديد من الجوائز الدولية العلمية لإسهاماته المتميزة، ومنها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.





- وفى عام 2019، حصل عُبيّة على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية.





- حصل زمالة أكبر مجمع هندسي بالعالم IEEE 2021.





- كما حصل على زمالة جمعية علوم الضوئيات الأمريكية OSA 2019.





- وفى عام 2017، حصل عُبيّة على جائزة خليفة للأستاذ المتميز فى البحث العلمى على مستوى العلماء العرب.



