Advertisements

بعد فوزه بأفضل جائزة إفريقية في العلوم والتكنولوجيا.. من هو الدكتور صلاح عبية؟

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:21 ص
صلاح عُبيّة
صلاح عُبيّة
محمد عوده
Advertisements
فى كل يوم، تثبت مصر أنها مهد العلم، وأرض العلماء، إذ تقدم الكثير من أبنائها، ممن نبغوا فى مختلف العلوم والمجالات.

وخلال الفترة الأخيرة، منحت الدولة المصرية اهتماما كبيرا للعلم، وللبحث العلمى، بما يساهم فى تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم، وهو ما نتج عنه تطور البحث العلمى، ونبوغ عدد من المصريين فى المجالات المختلفة، بجانب من سبقوهم من علماء مصر، الذين يعدوا سفراء لها فى مختلف دول العالم.

وفاز الدكتور صلاح عُبيّة، المدير والمؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكية، والرئيس الأكاديمى السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بجائزة "كوامى ناكروما" للتميز فى مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى إفريقيا.

وهنأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور صلاح عبية، بعد فوزه بالجائزة، التى تعتبر أفضل جائزة إفريقية فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأعرب وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن سعادته بفوز عُبيّة بالجائزة، مؤكدا حرص مصر على تقدير العلم والعلماء، ووضع البحث العلمى على قائمة أولوياتها، وما تشهده هذه الفترة من طفرة علمية وبحثية حقيقية، نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير البحث العلمى ودعمه بقوة.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن الدكتور صلاح عُبيّة، الفائز بجائزة "كوامى ناكروما" للتميز فى مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى إفريقيا:

يحظى الدكتور صلاح عُبيّة بمسيرة علمية ومهنية حافلة بالإنجازات.

- حصل عُبيّة على الدكتوراه فى هندسة الاتصالات الكهربية.

- فى عام 2016، حصل عُبيّة على الدكتوراه الفخرية من جامعة سيتى بلندن 2016.

- حصل عُبيّة على العديد من الجوائز الدولية العلمية لإسهاماته المتميزة، ومنها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

- وفى عام 2019، حصل عُبيّة على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية.

- حصل زمالة أكبر مجمع هندسي بالعالم IEEE 2021.

- كما حصل على زمالة جمعية علوم الضوئيات الأمريكية OSA 2019.

- وفى عام 2017، حصل عُبيّة على جائزة خليفة للأستاذ المتميز فى البحث العلمى على مستوى العلماء العرب.

جدير بالذكر، أن جائزة "كوامى ناكروما" التى حصل عليها الدكتور صلاح عُبيّة، تعتبر أعلى جائزة في إفريقيا، وتقدم سنويا لواحد من العلماء الأفارقة الرواد، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء ومنح جوائز علمية لكبار العلماء الأفارقة، نظير إنجازاتهم العلمية واكتشافاتهم القيمة، ويعتبر اسم "جوائز الاتحاد الإفريقي كوامى ناكروما للتميز العلمى" تخليدًا لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 7 ساعات

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ 17 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - ضربة قوية للأهلي قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعة الا ربع

قدرات مرعبة لطائرة السيادة الجوية "سوخوي 35".. تعرف عليها

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من استعادة 4 لاعبين.. تعرف عليهم

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الأزهري الفائز بجائزة كوامي نكروما: علماء الأزهر أول من قاموا بتدريس الرياضيات بمصر

مجلس كلية العلوم جامعة الأزهر يكرم الدكتور عبدالشافي عبادة الفائز بجائزة نكروما

الإكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري تحتفل باليوم العالمي للرياضيات

"إيناس الزيدي".. باحثة تونسية تفوز بجائزة الفرنكوفونية في العلوم والتكنولوجيا

"الكوميستا" تعلن فوز 3 علماء مصريين من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل

تعرف على العلماء المكرمين من "السيسي" في عيد العلم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز

06:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»