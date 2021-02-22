عبد الدايم: لقاء وزيرة ثقافة جنوب السودان يعكس التواصل بين مصر وعمقها الافريقى









استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتورة نادية أروب نظيرتها بدولة جنوب السودان لبحث سبل تعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين وذلك بحضور ايوم مكور ضيل مساعدة الملحق الادارى بسفارة جنوب السودان بالقاهرة، الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة سعاد شوقى رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما.



اكدت عبد الدايم انه تم تناول العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الثقافى والفنى بين البلدين الصديقين، وقالت ان لقاء وزيرة ثقافة جنوب السودان يعكس التواصل الدائم والمستمر بين مصر وعمقها الافريقى، وابدت الاستعداد لتقديم الدعم اللازم في جميع المجالات الابداعية بجنوب السودان، كما رحبت بالدعوة الموجهة من وزيرة ثقافة جنوب السودان لمشاركة مصر كضيف شرف فى أول مهرجان متخصص فى الثقافة والفنون فى وطنها والذى يشهد احتفالات فلكلورية ومعرضا للمنتجات التقليدية واقترحت استثمار التواجد المصرى فى جنوب السودان باقامة ورش عمل للحرف اليدوية والتقليدية والسينما والمسرح للمزج بين ثقافة الدولتين، ووجهت بتخصيص منحتين لجالية جنوب السودان بمصر لدراسة السينما باكاديمية الفنون وكذلك ادراج جنوب السودان ضمن فعاليات مبادرة علاقات ثقافية لتوطيد اواصر الصداقة بين الدولتين.



وقالت وزيرة ثقافة جنوب السودان ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس مصر لدولة جنوب السودان ولقاءه برئيسها سيلفا كير مهدت الطريق لتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ومنها الثقافة والفنون، وتابعت ان جالية بلادها تتابع بشغف الحراك الابداعى فى مصر، وعبرت عن سعادتها بهذا اللقاء وطلبت الاستعانة بالخبرات المصرية بما تملكه من باع طويل فى هذا المجال وذلك للنهوض بالحركة الثقافية والفنية فى وطنها مشيرة انها فى مرحلة التاسيس ووضع السياسات العامة والبنية التحتية، كما طلبت الدعم فى تنفيذ مشروع المتحف القومى لجنوب السودان وايفاد وفد فنى لتصوير واخراج فيلم وثائقى عن بلدها الى جانب اقامة اسبوع ثقافى تبادلى يقام فى القاهرة وجوبا فى نفس التوقيت ويشمل معرضا للكتاب وعروض فنية وغيرها من الانشطة وكذلك تقديم المساعدة الفنية للكتاب والروائيين لطباعة انتاجهم الادبى فى مصر، مؤكدة ان الحضارة المصرية تتميز بالتعدد والتنوع فى كافة المجالات واشارت الى تاثيرها على مختلف الدول والشعوب.



من جانبها قالت مساعدة الملحق الادارى بسفارة جنوب السودان بالقاهرة ان مصر وطنها الثانى واعلنت الفخر بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، واكدت متانة العلاقات بين البلدين، مشيرة ان بلادها تسعى للحفاظ على الموروثات وتحرص على تقديمها للعالم باعتبارها معبرا عن الشخصية فى جنوب السودان والتى تعد الثقافة جزء هام من تكوينها.