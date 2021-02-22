مواجهات قوية لبشتيل وأوسيم وأكتوبر بالقسم الثالث





تقام الثلاثاء، ثلاث مباريات ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.



حيث يستضيف جولدي صاحب المركز السابع برصيد 19 نقطة فريق أكتوبر متذيل المجموعة برصيد 8 نقاط، على ملعب طرة الأسمنت.



يخرج القومي صاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة لملاقاة بشتيل صاحب المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، على ملعب مركز شباب بشتيل.



ويستضيف أوسيم صاحب المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة فريق مستقبل وطن صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة، فى مباراة قوية بين الفريقين على ملعب أوسيم.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الإتصالات 39 نقطة

2- كاسكادا 27 نقطة

3- المعادي 27 نقطة

4- القومي 26 نقطة

5- أبو النمرس 24 نقطة

6- العياط 20 نقطة

7- جولدي 19 نقطة

8- مستقبل وطن 19 نقطة

9- البدرشين 18 نقطة

10- جينيس 17 نقطة

11- حلوان العام 17 نقطة

12- بشتيل 14 نقطة

13- الصيد 13 نقطة

14- أوسيم 13 نقطة

15- الصف 9 نقاط

16- أكتوبر 8 نقاط