رئيس حي غرب أسيوط: هوس التنقيب عن الآثار يؤثر على البنية التحتية للعقارات



قال محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، إنه تم الإبلاغ عن منزل يقوم بالتنقيب عن الآثار، نتج عنه حفرة عمقها 14 متر، وتسببت في ضرر بالصرف الصحي والكهرباء.



وأضاف "بشير"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هوس التنقيب عن الآثار يؤثر على البنية التحتية، ويضر العقارات المجاورة.



وأشار إلى أن العقوبات لم تطبق بسبب أن المنطقة التي يتم التنقيب فيها غير أثرية.



وأوضح أنه تم حبس صاحب العقار الذي نقب عن الآثار، لافتًا إلى أن جائحة كورونا جعلت المواطنون يبحثون عن الثراء السريع.

