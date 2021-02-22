أسعار الذهب تحافظ على مكاسبها بنهاية التعاملات

حافظت أسعار الذهب على مكاسبها بنهاية تعاملات يوم الاثنين، لتعاود الصعود أعلى 1800 دولار، مع تراجع العملة والأسهم الأمريكية.









وتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية، ما جعل شراء الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.





فيما يترقب المستثمرون تطورات حزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث من المقرر أن يصوّت عليها مجلس النواب الأمريكي في نهاية الأسبوع الجاري.





ويترقب المستثمرون شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ غداً الثلاثاء.





وكانت أسعار الذهب تعرضت لخسائر قوية في الجلسات الأخيرة دفعتها لأدنى مستوى في 7 أشهر، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى في عام، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر أي عائد.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 31 دولاراً، ليصل إلى مستوى 1808.40 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة ليسجل مستوى 1810.17 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 90.006.