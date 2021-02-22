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تارا عماد و"غارمات مصر الخير" ضيوف معكم منى الشاذلي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحل الفنانة تارا عماد ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تتحدث "تارا" عن أعمالها الفنية الأخيرة، من بينها مسرحية "علاء الدين" التي حققت انتشارا كبيرا، لذلك تروي خلال اللقاء كواليس المسرحية وكيفية التحضير لها وكيف تغلبت على خوفها من الوقوف على المسرح.

كما تتحدث عن تفاصيل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال المراهقات في البرازيل، وكذلك مشاركتها في مسلسلات الفنان الكبير عادل إمام خلال الفترة الماضية.

وتتضمن الحلقة أيضا لقاء مع عدد من الغارمات، اللاتي غادرن السجن بعد تولي مؤسسة مصر الخير إنهاء المديونيات التي دخلن بسببها السجن، نتيجة عدم معرفتهن بالقانون أو ظروفهن الصعبة.

وتروي ضيفات الفقرة تفاصيل إنهاء الإجراءات المرهقة بسبب عدد السنوات والأحكام المقضي بسجنهن فيها، حتى تمكنّ من مغادرة السجن والعودة لحياتهن الطبيعية

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