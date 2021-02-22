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عماد الدين أديب يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"عمرو أديب" وموعد عودته للشاشة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، تطورات الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب.

وقال "أديب" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "عشنا لحظات صعبة خاصة بسبب البعد الجغرافي بيني وبين مصر بحكم تواجدي في دبي".

وأضاف "تشوفي السيارة كأنه ضربها صاروخ أرض أرض يستحيل حد يطلع منها سليم، ولكن السبب في خروجه سالمًا أنه كان يضع حزام الأمان الذي حماه من كارثة محققة خاصة أن الاصطدام كان مع سيارة تريلة تحمل أنابيب بوتجاز".

وتابع "كان فيه أربع شباب ساعدوه وقاموا بنقله إلى المستشفى، للتأكد من أنه لا يوجد نزيف داخلي والحمد لله بخير، ويعاني من بعض الكدمات نتيجة فتح الاير باك، وهو يستحق الراحة ومن المتوقع أن يعود إلى جمهوره في آخر الأسبوع، ونشكر كل الناس اللي اهتمت بالاطمئنان عنه".

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