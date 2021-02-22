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ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".. قوافل للصحة الإنجابية تنطلق بمناطق محرومة في الدقهلية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تشهد محافظة الدقهلية أعمالا واسعة لتفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لدعم القري الأكثر إحتياجا والمحرومة.

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن قوافل للصحة الإنجابية استهدفت 3 قرى بمدينة شربين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» تحت شعار «حقك تنظمي».

تأتي الحملات في إطار الاهتمام والجهود المستمرة لوزارة الصحة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية، وذات الجودة بالوحدات الثابتة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هدف هذه القوافل توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان المنتفعات بقرى «حياة كريمة» والمناطق المحرومة من تلك الخدمات وذات المؤشرات المنخفضة في الصحة الإنجابية.

وأشار وكيل صحة الدقهلية الي أنه سيتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وخاصة الوسائل طويلة المفعول من خلال مجموعة من أخصائيي تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيي النساء لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ويتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال فرق الإشراف بمديرية الصحة والإدارات الصحية.

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