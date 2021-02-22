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أسامة كمال يشيد بالعرض الموسيقي المصاحب لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أشاد الإعلامي أسامة كمال، بالعرض الموسيقي الذي صاحب إحياء ذكرى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل.

وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الشركة المسؤولة عن العرض هي فرنسية وتكاد تكون الأشهر عالميا؛ وستساهم بالترويج لمصر سياحيا؛ خاصة وأن الظاهرة شهدت حضورا من المتابعين كما هو معتاد.

وتابع: "الشمس تدخل من مدخل المعبد حتى قدس الأقداس على بعد 60 مترًا ليست صدفة بل علم"

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