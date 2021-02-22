قيدها وحاول تجريدها من ملابسها.. عاطل يتحرش بـ"راقصة شهيرة" داخل شقتها بالهرم

اعتدى عاطل عشريني العمر على راقصة شهيرة، محاولا نزع ملابسها لاغتصابها، داخل شقتها بشارع أبو الهول، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بتحرش عاطل براقصة داخل شقتها ومحاولة اغتصابها بشارع أبو الهول بنطاق القسم.





اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها.





انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن "ن.م" راقصة عشرينية العمر، مستأجرة الشقة محل البلاغ منذ حوالي شهر، وفوجئت اليوم الإثنين، بـ "م.ع"، 27 سنة، عاطل، مدعيًا أنه "محصل كهرباء"، وطلب الدخول للإطلاع على التوصيلات الكهربائية بالشقة.





وبينت تحريات المقدم هشام بهجت وكيل فرقة الهرم، وسماع أقوال قاطنة الشقة أنها أجرت اتصالا هاتفيا بصاحب الشقة الذي سمح له بالدخول، وبعد ذلك فوجئت أنه أخرج سكين من بين طيات ملابسه، وقام بتقيدها من الخلف، وطرحها أرضًا، وحاول تجريدها من بنطالها، وأثناء ذلك إتصل صاحب الشقة بها، فقامت بفتح هاتفها المحمول وتناهي إلى سمعه صوت أحداث وصراخ الراقصة.





أجرى مالك الشقة اتصالا هاتفيا بحارس العقار ليطالبه بالصعود إلى شقة السيدة، لمعرفة الأمر، وبصعوده تمكن من الإمساك بالعاطل بمساعدة سكان العقار، وأبلغوا الشرطة التي حضرت، وتمكنت القوات برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.