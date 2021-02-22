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البنك المركزي: 213 مليار جنيه قروض للشركات الصغيرة والمتوسط بفائدة 5 %

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:59 م
مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي
مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي
داليا الحسين
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قالت مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي إن الرئيس السيسي أطلق في يناير 2016 مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المبادرات حاليا للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وما تم تحقيقه حتى الآن تم توجيه 213 مليار قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة واستفاد حوالي 8 آلاف شركة.

واوضحت أنه تم توجيه 30 مليار من إجمالي المبلغ للشركات متناهية الصغر وتم الوصول ل4 مليون مستفيد سواء من البنوك او الجمعيات ولكن المجال متاح للتوسع والسوق كبير وسيتم ضخ 117 مليار جنيه إضافية للقطاع الحيوي حتى 2022.

وأضافت أن البنك المركزي وجه البنوك بتخصص 10% كحد أدنى من محافظ للشركات الصغيرة وتم السماح للبنوك باستخدام وسائل تقييم غير تقليدية للتسهيل على الشركات.

وتابعت أن البنك أصدر أكثر من 20 إجراء ومبادرىة في ظل أزمة كورونا منها تخفيض الفائدة وتقليل التعاملات النقدية ودعم العمالة غير المنتظمة والقطاع السياحي.

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كورونا تمويل المشروعات الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة

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