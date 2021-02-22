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تعرف على أبرز تصريحات محمد هنيدي في حلقته مع أمير كرارة عقب تصدره التريندد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تصدر الفنان محمد هنيدي التريند عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك عقب تصريحاته مع أمير كرارة في حلقة خاصة من برنامج "سهرانين".

ويرصد "الفجر الفني" أبرز تصريحات محمد هنيدي:

1- شعرت بالفشل بسبب رد فعل الجمهور على أدائى في أحدى أدوارى على المسرح حينما كنت أقدم دور جاد باللغة العربية الفصحى، فى مسرحية ألبير كامى واجتهدت فى حفظه ولكن الجمهور كان يضحك عندما أتكلم فشعرت بالفشل.

2- جدى ترك لى ورث "صديري وعصاية" كذكرى منه، وانفعلت وقتها وألقيت المتعلقات على الأرض وقلت: "إيه الورث ده".

3-هربت من المدرسة وأنا فى الصف الأول الثانوى، وذهبت أنا وأصحابى نشاهد فيلما للفنانة ماجدة فى السينما وتفاجأنا فى منتصف الفيلم بتوقفه وإذا بمدير السينما ومدير المدرسة فى قاعة العرض ويومها عاقبنا بأسبوعين رفد من المدرسة.

4- تعرفت على ألفنان الراحل علاء ولى الدين أولًا فى المعهد العالى للفنون المسرحي ثم تعرفت على أشرف عبد الباقى، كنا نجتمع سويًا كل ليلة فى مركب نيلية وكان صاحبها يدعى "عم أحمد"، وكان أشرف عبد الباقى الوحيد الذى معه سيارة، فكان يأخذنا ونذهب لأى مكان.

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